プロ野球・ヤクルトの新人合同自主トレが10日にスタート。練習開始を前に池山隆寛新監督がルーキーたちへエールを送りました。戸田球場で行われた新人合同自主トレ。池山監督は、「城西大学、箱根駅伝大健闘ありがとうございました！仲間の頑張りが刺激になり、松川選手の頑張りが後輩の誇りになっていきます。皆さんの母校、みなさんの頑張りが誇りになっていくので、頑張ってください」と、ドラフト2位の松川玲央選手の母校で、