◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 決勝(11日、東京体育館)春高バレー男子の決勝が11日に開催。東山(京都)と清風(大阪)が頂点をかけて争います。東山は10日の準決勝で雄物川(秋田)と対戦。国民スポーツ大会2025準決勝でも勝利した相手に序盤から主導権を握るとセットカウント3-0でストレート勝利しました。6年ぶり2回目の優勝を狙う東山は今大会、2回戦から4試合続けて1セットも落とさずに決勝まで勝ち進んでいます。一方