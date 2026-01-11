中東シリアのアサド独裁政権下で兵役を忌避したために迫害を受けた男性が、日本で難民認定を申請した。入管では不認定とされたものの、裁判は2回とも勝訴。ところが、いまだに難民と認められず、宙に浮いた状態が続いている。なぜなのか？「知られざる法廷」から報告する。（元TBSテレビ社会部長神田和則）【写真を見る】宙に浮いた難民認定シリア･アサド政権下で迫害受けた男性を阻む行政･司法の現実「空っぽの殻に閉じ込めら