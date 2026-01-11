アメリカ南部ミシシッピ州で銃撃事件があり、子どもを含む6人が死亡しました。ミシシッピ州ウェストポイントで9日夜、24歳の男が3か所で発砲し、子ども2人を含む6人が死亡しました。AP通信によりますと、男は親族らに発砲し、死亡した7歳の子どもは男のはとこにあたるということです。地元警察は男を殺人の疑いで訴追していて、事件の詳しい経緯を調べています。