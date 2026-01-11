フィリピン・マニラ、マカティフィリピンで伝統的な乗り合いバス「ジプニー」がモデルの自動車模型「ミニ四駆」が人気だ。単3乾電池2本で駆動する。派手な見た目の忠実な再現が受け、専門店のオーナーは「売れ筋の一つ」と太鼓判を押す。模型メーカー、タミヤ（静岡市）はこのほど日本市場にも復刻版としてミニ四駆を投入した。手に取れば身近にフィリピンを感じられるかも？（共同通信マニラ支局＝菊池太典）マニラ首都圏マカ