【カイロ共同】エジプトの選挙管理当局は10日、昨年11月から実施された下院（定数596）選の結果を発表した。地元メディアによると、シシ大統領を支持する「祖国の未来党」が227議席で第1党となった。親大統領勢力は、その他の政党も合わせて約7割の議席を獲得し、強権体制を敷くシシ政権の盤石さを示した。任期は5年。選管によると、投票率は32.41％。シシ政権は反体制派を徹底的に取り締まっており、親大統領勢力の勝利は確実