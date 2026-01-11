プロ野球・西武は10日、新人合同自主トレをスタート。西口文也監督もルーキーたちに期待を寄せました。グラウンドに集まった新人選手たちの姿を見て「緊張感のある表情はしてましたけど、みんな元気そうでホッとしました」と笑顔を見せた西口監督。選手らには「頑張れ」と声をかけたそうで「これからのライオンズを背負って立てるような選手にみんな成長していってくれたら」と目を細めます。即戦力として期待されるキャッチャー・