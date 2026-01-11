フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「マスオとノリスケ」「いその家流、成人式」「カツオ叱られ人生」を、きょう11日に放送する。(左から)ノリスケ、マスオ○「マスオとノリスケ」マスオは会社帰りにノリスケとバッタリ会い、飲みに行く。会計になると、ノリスケは同僚に借金を返したので金が足りないと言い出し、マスオが支払う羽目になる。その話を聞いた一家は憤るが、当のマスオはノリスケと飲むのは楽