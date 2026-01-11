アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)が、10日に放送された。佐久間大介世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、有名温泉地が観光客でにぎわう中、いま注目されている「穴場温泉街」を深掘りした。日本には2万7920カ所の源泉があり、2800カ所以上も温泉地があるまさに温泉大国