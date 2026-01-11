●「身内は女子供に至るまでことごとく殺せ」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、4日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第1話「二匹の猿」の視聴分析をまとめた。織田信長役の小栗旬＝『豊臣兄弟！』第1話より(C)NHK○小一郎には理解のできない世界最も注目されたのは20時55分で、注目度80.6％。織田信長(小栗旬)が苛烈な沙汰を告げる