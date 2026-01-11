お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62歳）が1月10日、有料プラットフォーム「DOWNTOWN＋」にて、2026年最初の生配信を実施した。吉本興業東京本部の中庭、屋外で行われた3回目の生配信。中庭には2つのステージがセットされ、社屋（校舎）には 「2026年も」「会員に感謝!!!」と書かれた巨大な垂れ幕がかけられた。19時30分に松本が登場すると、観客から寒さを吹き飛ばすほどの歓声が沸き起こる。松本は酒樽が置かれたステージ