トヨタ自動車株式会社は、モータースポーツを起点とした「もっといいクルマづくり」と「人材育成」の原点に立ち返るべく、モータースポーツ活動の名称を「TOYOTA GAZOO Racing」から、設立当初の呼称である「GAZOO Racing」へ変更することを発表した。 同社は、GRヤリスやGR GT3などに象徴されるスポーツカー開発を通じ、現場で培われた技術と知見を今後も継承・進化させていく