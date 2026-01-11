新型コロナワクチンを接種した後に死亡した人が何人いるのか知っていますか？国の副反応疑い報告制度によれば、これまで2300人を超える死者数が報告されています。 【写真を見る】新型コロナワクチンの接種後死亡事例は2300人超 99.4％が“評価不能”の中… “コロナワクチン検証法案”を提出【大石邦彦取材記】 評価不能の現実 ワクチン接種と体調不良や死亡との因果関係については、情報不足により評価できないケースが