テレビ朝日系連続ドラマ「仮面の忍者赤影」（日曜・深夜０時１０分）第２シーズンの放送が決定した。赤影役の佐藤大樹、青影役の木村慧人がこのほど、東京・六本木の同局でスポーツ報知などの取材に応じた。１９６０年代に人気を集めたヒーロー時代劇が、昨年１０月に「令和の赤影」として復活。佐藤は「色々な現場でご一緒するスタッフさんに言われたり、出たいなと言ってくれる俳優さんもいる。うれしいです」と喜んだ。演