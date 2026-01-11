俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が近影を公開した。Ｋｏｋｉ，は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ｆｕｌｌｏｆｍｙｆａｖｏｒｉｔｅｓダルバカラーのケースの中には私の愛用アイテム達」と記し、笑顔を浮べたショットをアップ。鮮やかなイエローのケースが映える、ニットコーデを披露した。この投稿には、姉のＣｏｃｏｍｉをはじめとする多数のいいねが寄せられている。