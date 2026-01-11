◆ＨＴＢ杯ジャンプ 兼ＦＩＳコンチネンタル杯 （１０日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ＨＳ１３７メートル）Ｗ杯下部のコンチネンタル杯（ＣＣ）を兼ねて行われ、佐藤慧一（２８）＝雪印メグミルク＝が１回目１３１メートル、２回目１２６・５メートルの２２４・６点で初優勝を飾った。大ファンだという元日本ハム・中田翔さん（３６）の前で２０１９―２０年以来、６季ぶりにＣＣのタイトルを手にした。葛