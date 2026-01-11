タレント小島瑠璃子（32）が10日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。番組名物のサウナトークに、タンクトップとショートパンツ姿で登場した。「ととのい」ゲストの小島は、復帰後初トーク番組の出演となる。白ピンク基調のタンクトップに、サーモンピンクのショートパンツを合わせた姿を披露した。小島によると、MCのサバンナ高橋との対面は約3年ぶりだという。その後はサウナトークで