日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）に出演する篠原涼子、藤木直人、柏木悠、竹財輝之助が、きょう11日に放送される同局系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】おバカキャラがバレてしまった…柏木悠今回は、ジェシーとドラマで共演する主要キャストが勢ぞろい。SixTONESのメンバーから「現場でのジェシーはどう