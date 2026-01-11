俳優瀬戸康史（37）が10日、都内で、俳優生活20年を記念する「one−瀬戸康史20th Anniversary Book−」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。「趣味で描いたイラストもある。この本を出すとなって描き下ろしたものばかり。写真との融合にも挑戦しました」とした。俳優生活を振り返り「10年前の舞台が転機だった。演出の白井晃さんにいい意味で丸裸にされた。変なプライドをそぎ落としてくださった」と語った。