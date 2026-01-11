お笑い芸人やす子（27）が10日深夜、X（旧ツイッター）を更新。“6文字だけ”投稿し、その内容に心配や励ましの声が相次いでいる。やす子は10日午後11時10分ごろ「心疲れました」とだけポスト。具体的な理由などは触れていない。この投稿に対し「お大事に」「やす子ちゃん、心疲れたって言葉見てこっちまで胸がぎゅってなったよ…」「少し休んで、自分を労わってあげてね」「どうかご無理なさらずに」「どうぞ、少し休んでください