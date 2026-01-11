10日夜、愛知県瀬戸市の東海環状道で車が横転する事故があり、1人が意識不明の重体、3人がケガをしました。警察によりますと、10日午後7時前、瀬戸市長谷口町にある東海環状道外回り線・せと赤津ICの500メートルほど手前で「黒っぽい乗用車が横転している」と目撃者から警察に通報がありました。警察が現場に駆け付けると、車がひっくり返っていて、乗っていた30代から40代くらいの男女4人が病院に搬送されましたが、3