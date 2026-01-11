ブレーブスは１０日（日本時間１１日）、救援右腕のＴ・キンリー（３４）と年俸３００万ドル（約４億７３００万円）の１年契約で再契約したと発表した。２７年シーズンについては５５０万ドルの球団オプションがあり、行使されなかった場合は１２５万ドルのバイアウト（違約金）が支払われる。キンリーは昨季途中にロッキーズからトレードで加入し、８月以降で２４試合に登板して５勝０敗、防御率０・７２と活躍。５５０万ド