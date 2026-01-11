◇ラグビー◆リーグワン第４節埼玉３７ー２２静岡ブルーレヴズ（１０日熊谷ラグビー場）静岡ブルーレヴズはアウェーで首位・埼玉に２２―３７で敗れた。前半はＣＴＢセミ・ラドラドラ（３３）、ＷＴＢ奥村翔（２７）のトライなどでリードしたが、後半は一挙に５トライを許しての逆転負け。新年初戦を飾れず、３連敗となった。前半戦はスクラムで優位に試合を進めたが、負傷から復帰し今季初出場のＳＯサム・グリーン（３１）