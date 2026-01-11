【漫画】本編を読む『火喰鳥を、喰う』（倉一ひや：漫画、原 浩：原作、「火喰鳥を、喰う」製作委員会：企画協力/KADOKAWA）は、ミステリーホラーであると同時に、SFの観点を併せ持った作品である。2025年10月には水上恒司×山下美月×宮舘涼太（Snow Man）で映画化もされた。本作の舞台は信州の田舎。主人公・久喜雄司のもとに、一冊の日記が届くことから物語が始まる。それは太平洋戦争末期に戦死した大伯父・久喜貞市が書いた