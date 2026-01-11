今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月11日」今日は何の日？「1月11日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本の政治史に関わる出来事です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「冠位十二階が制定された日」でした！1月11日は、聖徳太子が「冠位十二階」を制定した日です。冠位十二階