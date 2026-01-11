【エルサレム共同】イランの反政府デモを巡り英紙ガーディアンは10日、首都テヘランに狙撃兵が配置され、治安部隊が実弾を発砲しているとするデモ参加者の証言を報じた。参加者は「とても多くの遺体を見た」とも述べた。トランプ米大統領が軍事介入を警告する中、イラン指導部がデモ隊の弾圧を進めている恐れがあり、犠牲者の増加が懸念される。デモ拡大を受けてイランでは8日以降、インターネットが遮断。ガーディアン紙はス