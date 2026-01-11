お笑い芸人やす子（27）が9日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」に出演。昨年騒動が起きた相手であるプロレスラーでタレントのフワちゃんに言及する一幕があった。この日の放送では、占い師が2026年を予想する企画が行われた。その中でやす子も「占い師YASUKO」として占い師に扮して、VTRで登場。YASUKOは26年の芸能界を大予想するテーマやワードをあげることになり番組側の意図的な編集により、「再ブレイク」「自撮り棒」