遊びに来る人あってのお店とキャスト。歓楽街が最も恐れる事態は、お客さんが入らないことです。「閑散期」と呼ばれる時期はどこも苦戦を強いられ、以前は「2月、8月（ニッパチ）に気を付けよ」といわれていました。しかし平成後期より、これ以外の時期も客入りが渋くなったそうです。【写真】弾むHカップボディ匂い立つ色気現役風俗嬢でアダルトインフルエンサーのるるたん大流行するバブルのようなお店が存在する一方、常に