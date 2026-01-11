［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）インターハイとの２冠を目ざす神村学園は、開始５分でFW岡大輝に先制点を浴び、いきなり劣勢を強いられた。ただ、粘り強く反撃を続け、73分にFW日郄元の魂のダイビングヘッドで追いつくと、延長戦を挟まず行なわれたPK戦を制し、史上初の決勝進出を果たした。互いに10人が蹴り、これまた死闘となったPK戦