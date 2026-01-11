◇NTTラグビーリーグワン1部第4節神戸22―20東京SG（2026年1月10日東京・味の素スタジアム）神戸は22―20で東京SGに逆転勝ちを収め、3連勝を飾った。前半5分にSH上村樹輝が先制トライを挙げながら、連続トライとPGで得点を許して7―17。その後に元ニュージーランド代表LOブロディ・レタリックのトライを奪い、14―17で折り返す。後半12分には東京SGに退場者が出て数的有利に。ミスもあって攻めきれない展開が続いたが