気象台は、午前6時42分に、暴風雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表 11日06:42時点宗谷地方では、11日夜遅くまで暴風雪や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風雪警報11日夜遅くにかけて警戒風向南・陸上最大風速20m/s・宗谷海峡最大風速25m/s□波浪警報11日夜遅くにかけて警戒予想最