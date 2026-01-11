女優の郄橋ひかるのレトロな温泉女子姿が話題になっている。１１日までに自身のインスタグラムを更新した郄橋。キャスティングされたドラマ、テレビ朝日系「探偵さん、リュック開いてますよ」を宣伝し、ドラマ内で着用していた半纏姿で柔らかく笑みを見せるオフショットをアップした。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛いすぎますね」「素敵な笑顔」「ほんまビジュ最高ー」「女将になったん」「最近ひか