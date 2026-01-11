3連休中日のきょう11日（日）から成人の日・あす12日（月）にかけて、日本海側を中心に雪や風が強まって冬の嵐になりそうです。普段雪の少ない九州や四国でも大雪となるおそれがあります。ドカ雪や猛ふぶきなどによる災害に警戒が必要です。■この冬一番強い寒気が襲来きょう11日（日）は強い冬型の気圧配置となり、上空にはこの冬一番強い寒気が流れ込みます。午前中は、普段雪の少ない九州や四国でも山沿いを中心に大雪になりそ