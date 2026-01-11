【ニューヨーク共同】AP通信は10日、米南部ミシシッピ州ウェストポイントで9日夜、銃乱射事件があり、子ども1人を含む計6人が死亡したと報じた。地元当局は殺人容疑で近くに住む男（24）を拘束し、刑事訴追した。親族らを標的にしたとみており、詳しい動機を調べている。AP通信によると、拘束されたのはダリカ・ムーア容疑者。銃撃はウェストポイントの農村地帯にある計3カ所で発生した。被害者6人のうち4人は容疑者の親族で7