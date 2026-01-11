10日夜、名古屋市昭和区の交差点で、軽自動車が歩行者をはねる事故があり、82歳の男性が意識不明の重体です。警察によりますと、10日午後7時ごろ、昭和区折戸町2丁目の信号のない交差点で、軽乗用車が歩行者をはねました。はねられたのは近くに住む82歳の男性で、頭を強く打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。軽自動車を運転していたのは、勤務先から帰宅途中だった昭和区に住む会社役員の男(68)で、過失運転