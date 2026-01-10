「マリメッコ（Marimekko）」が、日本限定の新作ホームコレクションを発売する。1月16日10時からRakuten Fashionで先行予約を開始し、1月23日から一般販売を行う。【画像をもっと見る】新作コレクションは、初春の萌え出る若葉をイメージした柔らかいイエローグリーンとピンクの「ウニッコ（Unikko）」柄をデザイン。新生活や日々の暮らしを彩るアイテムとして、マグカップ（4400円）やコーヒーカップセット（8470円）、プレー