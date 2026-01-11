本日1月11日（日）よる7時より日本テレビ系で「世界一受けたい授業 2時間SP」を放送。復活第2弾の今回は「新春ダマされるなSP」。生成AIの発展で今年急増しそうなフェイク詐欺。何が本当で何がフェイクか、ダマされない方法を学ぶ！国会議員にしてAIのエキスパート・安野貴博氏も緊急来校！フェイクだらけのSNSと付き合うコツとは!?知っていれば得するおカネの授業！日々最高値を更新し続ける金は本当にもうかるの？補助金や助成金