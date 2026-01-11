冬の主役＜７＞スノーボード女子ビッグエア、スロープスタイル村瀬心椛２１（ＴＯＫＩＯインカラミ）ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。技術＋表現「格好良く」スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）とスロープスタイル（ＳＳ）に日本選手のメダル量産の期待がかかっているのは自覚している。「日本人の