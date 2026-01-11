埼玉県と神奈川県で火事が相次ぎました。10日午後3時過ぎ、埼玉・川島町で通行人から「資材置き場から出火している」と通報がありました。消防車など8台が出動し、火は約2時間半後にほぼ消し止められました。この火事によるけが人はいないということです。また、10日午後7時ごろ、神奈川・愛川町の河川敷で「雑草が燃えている」と通報がありました。警察によりますと、キャンプに来た男性がたき火をしていたところ、強風にあおられ