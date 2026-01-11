気象台は、午前6時20分に、なだれ注意報を一関市、奥州市、金ケ崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・一関市、奥州市、金ケ崎町に発表（雪崩注意報） 11日06:20時点岩手県では、風雪や高波、落雷に注意してください。内陸では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■盛岡市□なだれ注意報13日にかけて注意■花巻市□なだれ注意報13日にかけて注