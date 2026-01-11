日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【画像】「官邸を束ねる満塁男」飯田祐二・筆頭秘書官のイラスト名鑑◆◆◆「飯田氏は動、露木氏は静でタイプが違う」高市早苗首相は自らの台湾有事発言で荒れた臨時国会を乗り切り、2026年度の政府予算案も思い通りの歳出拡大を実現した。財務省は「少数与党の現実