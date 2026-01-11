上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が10日に放送され、生田が演じる生物学部准教授・椎堂に対して、ネット上には「クセ強すぎ」「キャラが濃くて面倒くさいwww」「ヤバい奴すぎるwww」などの声が集まった。【写真】一葉（上白石萌歌）に「不快です」と言い放つ椎堂（生田斗真）本作は瀬那和章の同名小説をドラマ化した新感覚アカデミック