女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（３０）が、私服ショットを披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「大好きな博多湾」を訪れたことを報告。「＃博多湾＃お正月休み」などとハッシュタグをつけた。晴れやかな博多湾で撮影した写真をアップ。白いマフラーで防寒対策はバッチリ。ニットで美スタイルをチラリとのぞかせた。フォロワーは「たまりませんねっ♪」「めちゃくちゃかわいい」とほれぼれ。また「