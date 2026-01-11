東京六大学リーグ・東大の松本慎之介投手（２年）が１０日、プロ志望を表明した。昨秋リーグ戦で、同大では１７年秋の宮台康平（元日本ハム、ヤクルト）以来となるシーズン２勝を挙げた左腕。都内の東大球場で今年の初練習に参加し、「プロを目指していきたいと思っている。神宮で勝てたことが自信になったのもありますが、プロの世界、もっと高いレベルの野球もしてみたい」と明かした。国学院久我山では２２年のセンバツに出