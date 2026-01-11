巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが１０日放送の日本テレビ系「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にＶＴＲ出演。メジャー移籍が決まった岡本和真内野手（２９）の活躍への３つのカギを語った。岡本は巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約で加入。番組では巨人の４番に座った野手としてメジャー挑戦は松井さん以来