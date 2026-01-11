〈元夫の再婚報告に「これほど涙が出るのかと…」伊達公子（55）が明かす、元夫クルム氏との“新しい関係”〉から続く全豪、全仏、全英でベスト4に入るなど、世界のトップで活躍したテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）。2017年に二度目の現役生活を終え、現在は日本女子テニス界の発展やジュニア育成、さらには環境整備にも注力している。【画像】「素敵すぎる…」笑顔でピッタリ寄り添う伊達公子さんご夫婦の姿、現役時代の