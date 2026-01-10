株式会社ブリッツは、軽量性と高精度を両立した新製品「ラグナット」を2026年1月8日に発売した。 同製品は、M12×P1.5およびP1.25サイズに対応し、冷間鍛造製法による高い剛性を実現。1個あたり48g、全長31mmの非貫通タイプで、17HEX仕様の20個セットとなっている。「MADE IN JAPAN」の品質にこだわった同製品は、走行性能と信頼性を重視するユーザーに向けた製品である。 冷間鍛造製法を採用した高強度ラグナット