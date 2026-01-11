〈「すぐに『この人いいな』と」「半年くらいは“片思い状態”で…」再婚が話題になった伊達公子（55）が明かす、夫との“意外な馴れ初め”〉から続く元世界ランキング4位のテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）。「当初法律婚は考えていなかった」という伊達さんが、現在のパートナーと結婚を決めたきっかけや、現在の生活、“大人婚のリアル”について伺った。（全4回の2回目／続きを読む）【画像】「素敵すぎる…」笑顔でピ