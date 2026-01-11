お笑いコンビ「トム・ブラウン」布川ひろき（41）が10日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。過去に同番組に出演した際に脳震とうを起こしていたことを明かした。今回のゲストはコント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」の2人。同コンビがKOCを優勝したことに対してMCの明石家さんまは「無冠の帝王でいてほしかったのに…