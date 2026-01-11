【ブンデスリーガ】ウニオン・ベルリン 2−2 マインツ（日本時間1月10日／シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ）【映像】佐野海舟、急加速→“爆速ダッシュ”でボール奪取マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、衝撃のスピードを見せた。1人だけ倍速のようなスプリントにファンが驚きの声をあげている。ウインターブレイクが明けて新年の初戦を迎えた最下位のマインツ。ブンデスリーガ第16節ではウニオン・